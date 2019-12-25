بدء امتحانات الفصل الدّراسي الأوّل في مقاطعة الشّهباء

يدرسُ 3000 طالب وطالبة في المرحلتين الإعداديّة والثّانويّة، من أهالي عفرين النّازحين قسراً جرّاء الاحتلال التّركيّ، في 67 مدرسة موزّعة في ناحية الأحداث وبانبس وتل رفعت، إضافة إلى ناحية شيراوا.

وبعد مضي ثلاثة أشهر على الفصل الدّراسيّ الأوّل بدأت في 23 كانون الأوّل الجاري امتحانات الفصل الأوّل، حيث أعدّت لجنة التّدريب للمجتمع الدّيمقراطيّ نماذج أسئلة الامتحانات.

نريمان سيدو الإداريّة في لجنة التّعليم للمجتمع الدّيمقراطيّ قالت: إنّ اللّجنة عملت وفق الإمكانات المتاحة إلى تأمين ظروف الدّراسة لطّلاب عفرين النّازحين قسراً إلى مقاطعة الشّهباء، وذلك بعد خروج الأهالي جرّاء الاحتلال التّركيّ.

وبحسب نريمان سيدو فإنّ عدد الطّلاب في جميع المراحل الدّراسيّة ازداد بشكل كبير خلال العام الدّراسيّ الحالي ليصل إلى 15 ألف طالب وطالبة.

نريمان سيدو تمنّت أن يتمّ تحرير مقاطعة عفرين، وعودة الأهالي إلى منازلهم حتّى يتمكّن الطّلاب من إتمام دراستهم في مناطقهم.

جوانا حسن الطّالبة في الصّفّ السّابع قالت: "وصلنا إلى نهاية الفصل الأوّل من العام الدّراسيّ، وبدأنا بتقديم الامتحانات، بعد فترة دراسيّة استمرّت ثلاثة أشهر، رغم ظروف النّزوح والحرب الّتي نعانيها".

أمّا الطّالبة ازليجان علوش فقالت بهذا الصّدد: "بعد العدوان التّركيّ على مدينتنا وتهجيرنا إلى مقاطعة الشّهباء، لم نترك دراستنا وتعليمنا"، وتوجّهت أزليجان علوش بشكر المعلّمين القائمين على التّدريس، وأكّدت على أنّهم لن يتخلّوا عن الدّراسة بلغتهم الأم مهما فعل الاحتلال.

(ك)

ANHA