بتكاتف وجهود مكونات شمال وشرق سوريا استطعنا الاطمئنان على صحة القائد أوجلان

وبعد ورود معلومات تطمئن عن صحة القائد من قبل محاميه وعائلته، اختتمت اليوم فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبها مؤتمر ستار بتاريخ 28 شباط المنصرم في مدينة الحسكة المنددة بالحريق الذي نشب في جزيرة إمرالي بالقرب من سجن القائد عبد الله أوجلان.

وأنهى مؤتمر ستار فعالية الخيمة بإصدار بيان بحضور العشرات من أهالي مدينة الحسكة, أعضاء المؤسسات المدنية, وألقي من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة شيرين أوسو, وقالت فيه :" جميعنا يعلم أنه في الـ28 من شهر شباط اندلع حريق في جزيرة إمرالي بالقرب من سجن القائد عبد الله أوجلان, بحسب الوكالات التركية وعدم الإفصاح حينها عن صحة القائد ومنع المحامين من زيارته والاطمئنان عليه.

وبهدف المطالبة بالاطمئنان عن وضع القائد نصب مؤتمر ستار في مدينة الحسكة خيمة اعتصام ونظم الفعاليات والنشاطات المنددة بالحريق, وفي يوم الـ3 من آذار وبعد سبعة أيام من الحريق التقت عائلة القائد به في سجن إمرالي واطمأنت على صحته, فحريق إمرالي كان إكمالاً للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

وبمشاركة كافة المكونات في شمال وشرق سوريا بفعاليات الاعتصامات استطعنا الوصول إلى خبر الاطمئنان على صحة القائد, وأثبتنا لجميع العالم أن جميع مكوناتنا متكاتفة مع بعضها البعض لكسر العزلة عن القائد عبد الله أوجلان".

واختتمت شيرين أوسو البيان بالقول :"سوف نستمر في طريق المقاومة والفعاليات حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان من سجن الدولة التركية الفاشية والسير على خطاه التي رسمها لنا, ولا حياة بدون القائد".

واختتمت فعاليات الخيمة بعقد الدبكات من قبل المشاركين.

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ANHA