بالفيديو... المروحيّات الرّوسيّة تمطر المُحتجّين بقنابل الغاز

وواجهت الدّوريّة المشتركة الثّامنة الّتي خرجت في مقاطعة كوباني ظهر اليوم الإثنين جموع المحتجّين في العشرات من القرى الّتي مرّت بها الدّوريات المشتركة، حيث خرج المئات من الأهالي في كلّ من قرى جارقلي، سفتك وبيندر وخورخري غيرها من القرى غربي مدينة كوباني ورشقوا المصفّحات التّركيّة بالحجارة، معبّرين خلالها عن رفضهم لمرور الآليّات التّركيّة ضمن الأراضي السّوريّة.

فيما أمطرت مروحيّتان روسيّتان شاركتا في الدوريّة، المُحتجين بالغاز المسيل للدموع، إلى جانب مدرّعات الاحتلال التّركيّ الّتي هاجمت المتظاهرين، وأطلقت بدورها عبوات الغاز، حيث وثّقت كاميرات بعض المحتجّين لحظات إطلاق الطّائرات والمدرّعات الغاز على الأهالي.

يذكر أنّه وفي نفس السّياق خرجت اليوم دورية روسية أخرى من ناحية عين عيسى، توجّهت صوب صوامع شركراك بريف كري سبي/ تل أبيض، فيما توجّهت دوريّة روسية من جهة صوامع شركراك صوب بلدة الجلبية، ومرّت الدّوريّتان بنفس التّوقيت في حاجز عين عيسى، وذلك وسط تحليق للطّيران المروحيّ الرّوسيّ فوق الدوريّات لحمايتها.

( ز س/ل)

ANHA