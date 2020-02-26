بالصور والفيديو.. إخراج جثامين ضحايا مجزرة آقيبة من تحت الأنقاض

مجزرة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم ومجازر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي عفرين المُهجّرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا، كان ضحيتها أفراد عائلة كاملة مؤلفة من ٣ أشخاص الوالدان وابنتهما الصغيرة.

وأخرج أهالي قرية آقيبه والهلال الأحمر الكردي منذ ساعات الصباح الباكر جثامين المدنيين من تحت الأنقاض.

كما أصيب جراء القصف التركي المواطن عصمت حمو، وجميل حمو، والمواطنة مفيدة رمزي حسن، من قرية كورزيلة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

ووثقت وكالة أنباء هاوار ورصدت جهود الأهالي والهلال الأحمر في إخراج جثامين الضحايا.

وارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يوم أمس مجزرة في قرية آقيبة في ناحية شيراوا التابعة لعفرين، راح ضحيتها 3 مدنيين من عائلة واحدة، ولم يتمكن الأهالي يوم أمس من إخراج الجثامين نظراً لاستمرار القصف على القرية.

ANHA