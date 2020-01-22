بالتفاصيل... الصادرات والواردات المالية لشمال وشرق سوريا خلال 2019

وكشفت هيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تقريرها المالي السنوي، عن مجموع وارداتها من مختلف القطاعات، وكذلك مجموع الإنفاق على تنفيذ الخطط والمشاريع وعلى القوات العسكرية والقطاع الأمني.

وتضمن التقرير الذي حصلت وكالتنا على نسخة منه مجمل واردات الإدارة الذاتية خلال العام المنصرم، والتي بلغ مجموعها "197 مليار، و716 مليون، و 505 ألف و420"ل.س، منها "مليار، و789 مليون، و722 ألف و602" ل.س، فائض ميزانية عام 2018، و "155 مليار، 989 مليون، و653 ألف و35" ل.س واردات البترول والمازوت، بالإضافة إلى "72 مليون، و570 ألف، و 763"، ل.س، واردات الإدارة الذاتية.

فيما بلغت مجموع النفقات والمصاريف خلال العام المنصرم "195مليار، 573مليون، و624 ألف، و30"ل.س.

منها "128 مليار،و 549 مليون، و77 ألف، و430" ل.س، نفقات رواتب وميزانية الأقاليم. فيما وصلت ميزانية قوات سوريا الديمقراطية إلى "67مليار، 24 مليون، و546 ألف، و600"ل.س، أما الفائض من الميزانية فبلغ "مليارين، و142مليون، و881 ألف، و390" ل.س.

الرئيسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلوى السيد قالت: إن الإدارة الذاتية ركزت خلال العام المنصرم على دعم قطاع الخدمات كون مناطق شمال وشرق سوريا خرجت حديثاً من الحرب وتعرضت فيها البنية التحتية للضرر، وشملت هذه النفقات أيضاً قطاعات الماء، والكهرباء، والتربية، والصحة، وغيرها.

وكشفت خلال حديثها أنه تم صرف ثلاث موازنات لهيئة الإدارات المحلية لتنفيذ أعمال، ومشاريع خدمية مختلفة بلغت قيمة الموازنة الواحدة 13مليون دولار.

ونوّهت إلى أنهم لم يتمكنوا من صرف الموازنة الرابعة للهيئة المعنية لتعرض مناطق شمال وشرق سوريا للعدوان التركي خلال العام الماضي.

وأكدت سلوى السيد خلال حديثها عزم الإدارة على دعم قطاع الخدمات لأهالي المنطقة إلى جانب قطاعات هامة أخرى كـ التعليم، والزراعة، والصحة.

يُذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وضعت العديد من الخطط، والمشاريع المستقبلية للعام الحالي، وأوّلت أهمية لقطاعات الخدمات، والزراعة، والصحة، والتعليم.

(ك)

ANHA