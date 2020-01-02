بالتعاون مع الاهالي تفكيك لغم يحتوي على 20 كغ من مواد TNT

إثر ورود بلاغ من أحد المدنيين، في بلدة جديد عكيدات لقوى الأمن الداخلي في مدينة دير الزور، مفاده وجود لُغم مزروع على جانب الطريق في البلدة، توجهت على الفور القوى الأمنية، وفرق هندسة الألغام إلى المكان، بالقرب من جسر الغاز.

وقطعت قوى الأمن الداخلي حركة السير بشكل كامل، حفاظاً على سلامة المواطنين، وبعد الكشف على الجسم والمحيط، تبيّن لخبراء المتفجرات أنه لُغم معدّ ومجهّز للتفجير عن بُعد.

وبحسب قوى الأمن الداخلي، اللغم يزن ما يقارب الـ 20 كغ من مواد الـ TNT شديدة الانفجار، حيث تم إبطال مفعوله، وإزالته بسلامة دون أية أضرار تذكر. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنه تم نقل اللغم إلى مكان مخصص، لاستكمال عمليات التفكيك وإتلافه لاحقاً.

وبتعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطنين تم إزالة وتفكيك المئات من الألغام في مناطق دير الزور.

(أ ب)

ANHA