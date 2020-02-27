بالتزامن مع مقتل جنديين لها.. تركيا تدفع بتعزيزات إلى ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول رتل من التعزيزات التركية، ويتألف من 90 عربة ويحتوي على منظومات دفاع جوي، وصلت إلى النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب.

وفي سياقٍ متصل أكّد المرصد السوري مقتل جنديين تركيين، وجرح اثنين آخرين إثر غارة لطائرات النظام الحربية على ريف إدلب.

ويأتي ذلك بعد فشل مباحثات اليوم الأول من الجولة الجديدة من المباحثات الروسية التركية بِشأن إدلب، على أن تستأنف اليوم وذلك بعد فشل جولات سابقة.

وعلى إثر ذلك الفشل, شنّت المجموعات المرتزقة بدعمٍ تركي هجوم تمكنت من خلاله التقدم، وقطع الطريق الدولي دمشق- حلب, واقتربت مسافة 3 كلم من مدينة سراقب.

(ي ح)