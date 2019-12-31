باحث في شؤون الجماعات الإسلامية: تركيا تنقل داعش إلى ليبيا لخلق بؤرة إرهابية جديدة

ويثير التدخل التركي في ليبيا غضب البلدان العربية والأفريقية، إضافة إلى اعتراض أوروبي على التورط التركي في بلد أفريقي.

ومؤخراً، فقد نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقاريراً تفيد بأن جيش الاحتلال التركي نقل بالفعل مئات المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، إلى جانب مئات آخرين يستعدون للانتقال في مسعى تركيا لتوظيف المرتزقة في خدمة أجندتها الرامية للتوسع في العالم العربي.

وفي هذا الشأن، قال ماهر فرغلي: "تركيا تقوم في الوقت الحالي بنقل مرتزقة داعش، وليس كما يسمى "الجيش الحر" من سوريا إلى ليبيا لصناعة مناطق إرهابية جديدة".

وأضاف "اليوم نحن بصدد عملية انتقال الإرهاب من بؤر الشام وسوريا وغيرها إلى بؤر جديدة، ليبيا الآن وبعد نقل تركيا المرتزقة تخلق مكاناً للدواعش كمنطقة إرهابية ضخمة تحت رعاية تركيا، وتُنفذ من تلك المنطقة هجمات إرهابية على الدول العربية المجاورة".

وعن أهداف تركيا لنقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا بيّن أن "الخطة التركية لنقل المرتزقة تنطلق من مبدأ إضعاف مصر وإضعاف شمال أفريقيا وخلق منطقة إرهاب جديدة في المنطقة".

وتساءل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عن رؤية أوربا لنقل تركيا داعش وليس كما يسمى "الجيش الحر" أي الإرهاب إلى ليبيا، وقال: "إن مصر هي إحدى الدول الرافضة للمشروع التركي، وستقف امامها وتتصدى لكافة المحاولات التركية التي تعمل لخلق بلبلة كبيرة في المنطقة".

واعتبر فرغلي أن تركيا بنقلها للإرهابيين" تعلن الحرب بشكل مباشر على الدول المجاورة"، وتابع: "نقل تركيا داعش اليوم إلى ليبيا يُشكل مخاوف كبيرة وجدية لمصر وجزائر وتونس ويعتبر تهديداً مباشراً لها".

وذكر فرغلي المجازر التي ترتكبها تركيا وقال: "تركيا ارتكبت العديد من المجازر وآخر المجازر كانت في شمال وشرق سوريا، فتركيا لن تتوقف، وستقوم بنشر آلة الحرب والارهاب في المناطق التي تدخلها، وليبيا الآن هي وجهة تركيا الجديدة لنشر الارهاب".

وختم فرغلي "دعم مصر والدول العربية الأخرى للجيش الليبي سيردع كافة الخطط التركية، التي تخطط لخلق صراع كبير جداً تمددي متوافق مع إيران، ويُعتبر المشروع الذي تترأسه تركيا مشتركاً بين تركيا وإيران وقطر، وفي الوقت نفسه هو صراع ضخم على الغاز في شرق المتوسط وعلى الاقتصاد والنفوذ، وأعتقد أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على التصدي لهذا المشروع".

(م)

ANHA