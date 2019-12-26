اِلعشرات يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد رستم جودي

وتوافد العشرات من أهالي حي الشيخ مقصود، والاشرفية، بالإضافة الى أعضاء المؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية، إلى خيمة العزاء التي نُصبت في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، لاستقبال المعُزّين باستشهاد المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب رمزي عمر، الاسم الحركي رستم جودي، الذي استُشهد إثر نوبة قلبية أثناء تأديته لمهامه المُوكلة إليه.

وبدأت مراسم تقديم العزاء بالوقوف دقيقة صمت ،ألقى بعدها كلّ من الإدارية أمل هورو ـ باسم مؤتمر ستار، وعواش محمد ـ باسم مجالس كومينات حي الشيخ مقصودـ كلمتين.

الكلمتان استُهلتا بتقديم العزاء لذوي الشهيد، والتمنيات لهم بالصبر والسلوان.

ومما جاء فيهما أن الشعب السوري قدّم الكثير من التضحيات في سبيل تحقيق المُكتسبات، وحماية حقوقه وتحصيلها.

وفي كلمته قال عواش محمد: إن مشروع الأمة الديمقراطية هو الحل لسوريا، ويضمن حقوق جميع الشعوب المُضطهدة.

وبعد انتهاء الكلمات تعالت الشعارات التي تُحيّي المقاومة وتُمجّد الشهداء.

(ح م- س ر/سـ)

ANHA