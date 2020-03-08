انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمرأة في مقاطعة قامشلو

وتوافد منذ ساعات الصباح الباكر المئات من نساء مقاطعة قامشلو ومن مختلف المكونات، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلى سد مزكفت التابع لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو.

الاحتفالية نُظمت تحت شعار "نضالنا حريتنا ومقاومتنا انتصارنا"

ولعل الملفت هذا العام مشاركة كافة النساء بزيهن الفلكلوري الدال على عراقة وتميّز كل مكون، حيث شُكلت لوحة تُثبت مدى عراقة وأصالة كل مكون، بالإضافة إلى مدى التقارب بينهم، نتيجة العلاقات الوطيدة والمتينة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

هذا ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفالية الجماهيرية بقراءة توجيهات القائد أوجلان بصدد المرأة، ومن ثم قراءة رسالة نساء مقاطعة قامشلو، كما أنه من المقرر أن تُختتم فعاليات الاحتفالية بعرض فقرات غنائية ورقص فلكلوري.

(أب/س و)

ANHA