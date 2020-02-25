انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليّات المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في بلدة رميلان التّابعة لمقاطعة قامشلو، تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطور الإدارة الذاتية، ونبني سوريا الديمقراطية"، وذلك بحضور 600 مندوب من شمال وشرق سوريا وباشور كردستان وأوروبا، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر من ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير، وحزب الاتحاد السرياني، وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريّا، وشخصيات سياسية ومجتمعية، وممثلي الأحزاب في شمال شرق سوريا، وممثلي الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وممثلين عن التنظيمات النسائية والشبابية، والعشائر الكردية والعربية، إضافة إلى نخبة من المثقفين والأكاديميين.

في اليوم الأول تمت قراءة التقرير العام للمجلس الحزب، وتقرير مجلس المرأة في الحزب، وتقارير مكاتب الحزب، ومن المقرر مناقشة هذه التقارير اليوم، ومن ثم البرنامج السياسي للحزب، والنظام الداخلي.

كما سيتم انتخاب الرئاسة المشتركة للحزب والمجلس العام، في ختام فعاليات المؤتمر.

وهذا، ويواصل المؤتمر أعماله مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

(كروب/أ ب)

ANHA