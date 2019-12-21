انطلاق اعمال مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني الرابع

وبدأت اعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني في قاعة المعارض الدولية بمدينة السليمانية بباشور "جنوب كردستان".

وبحسب ما نقلته وكالة روج نيوز بأنه لم يعرف إلى الآن كم يوما سيستغرق المؤتمر.

وعقد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمره التأسيسي عام 1975 و كان امينه العام الرئيس الراحل جلال الطالباني و بقي زعيماً للحزب حتى وفاته في 3 تشرين الاول 2017، عقد الحزب عدة مؤتمرات فرعية في الجبال، و بعد انتفاضة جنوب كردستان في 1991 تم عقد 3 مؤتمرات عامة للحزب في اعوام 1992 و 2001 و 2010 وكان من المقرر عقد المؤتمر الرابع للحزب في 2013 لكن لم يتم ذلك بسبب الظروف الصحية التي مر بها الطالباني.

(م ح)