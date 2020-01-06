انتهت الدورية وجنود الاحتلال استطلعوا قرية

ويأتي تسير الدوريات المشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية وجيش الاحتلال التركي بناءاً على اتفاق سوتشي في الـ22 من تشرين الأول 2019، بالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بهجومها على قرى ناحية زركان وتل تمر في شمال وشرق سوريا.

الدورية المؤلفة من 4 عربات روسية و 3 للاحتلال التركي وترافقها مروحيتين روسيتين، انطلقت من قرية شيركه13 كم غرب ناحية الدرباسية.

وجالت الدورية القرى الجنوبية والشرقية للناحية، وصولاً إلى قرية كسرى التابعة لناحية رزكان، لتعود بعد أدراجها إلى نقطة انطلاقها في قرية شيركه بناحية الدرباسية.

وبحسب مراسلتنا المرفقة للدورية فأن الدورية عبرت كلً من قرى "سلام عليك، كركند، عطيشان، تعلك قيروان، ظهر العرب" وصولاً إلى قرية كسرى التابعة لناحية زركان.

والملفت في هذه الدورية المشتركة أن جنود الاحتلال التركي استطلعوا ما حولهم لعدة دقائق خارج مدرعاتهم في قرية سلام عليك غرب ناحية الدرباسية.

وانتهت الدورية المشتركة الروسية وجيش الاحتلال التركي وعادت مدرعات جيش الاحتلال التركي إلى الأراضي التركية من قرية شيركه.

(آ ح/هـ ن)

ANHA