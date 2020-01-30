انتهاء دوري مدارس الحسكة لكرة القدم

نظمت لجنة النشاطات في مديرية التربية بالحسكة، دوري المدارس لكرة القدم، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على ملعب الجزيرة الخضراء.

الدوري الذي بدأ في شهري كانون الأول 2019، شارك فيه 27 مدرسة بين إعدادية وابتدائية، وجرى الدوري على الطريقة الإقصائية، بحيث يخرج كل فريق يخسر مباراته.

ووصل إلى المباراة النهائية في المرحلة الابتدائية، والذي سمي باسم دوري الشهيدة هفرين خلف، فريقي "تل طويل ورضوان بكارة"، وتُوج فريق تل طويل باللقب بعد أن فاز على رضوان بكارة بنتيجة (3-0).

أما عن المرحلة الإعدادية والذي سمي باسم دوري الشهيد فايز خلي، فوصل إلى المباراة النهائية كلً من دحام بوزو، وعلي بكر، وانتهت المباراة لصالح مدرسة دحام بوزو (3-1).

إدارية الفعاليات في مدينة الحسكة، إيفا عبدالكريم، أوضحت أن الدوري نُظّم على الطريقة الإقصائية، بحيث أن الفريق الخاسر يخرج من المباراة بشكل نهائي, وأردفت :"ولكن في بعض الحالات كنا نختار أفضل خاسر من أجل إكمال عدد الفرق".

وبعد انتهاء المباراتين تم تكريم الفريقين الفائزين.

(ج إ/هـ ن)

ANHA