انتهاء توزيع الدفعة الأولى من مادة المازوت على 18 ألف عائلة

تمكنت لجنة المحروقات في ناحية تل حميس التابعة لإقليم الجزيرة من الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من مازوت الدفئة سكان 350 كومين، موزعة على المجالس التابعة للناحية وهي كل من "أبو جرن، وتل أحمد، وجزعة، وعكاظ".

وقدرت كمية مادة المازوت الموزعة لـ18 ألف عائلة بـ3مليون و600ألف لتر، والمباشرة بالدفعة الثانية. عضو لجنة المحروقات في تل حميس عبد الغني الغنام أوضح: "بدأنا بتوزيع الدفعة الأولى من مازوت الدفئة في الـ20 من شهر آب الفائت، عن طريق 7 صهاريج تنقل المازوت إلى قرى الريف، وخصصت 200 لتر، لكل عائلة بقيمة 15600 ل.س".

وأكد الغنام توزيع مازوت التدفئة على 18ألف عائلة، وبيّن لآلية التوزيع: "التوزيع تم عن طريق الكومينات برفقة عضو من لجنة المحروقات وعضو من المجالس".

وكان من المقرر الانتهاء من عملية توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة بداية شهر كانون الأول، وبيّن الغنام أسباب التأخر بالقول: "تأخرت عملية التوزيع نتيجة الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا".

والجدير بالذكر أن سعر برميل المازوت 200 لتر، في المحطات بـ 15000 ل.س، وبعد نقله إلى القرى عن طريق الصهاريج، يُصبح قيمته 15600 ل.س.

ومن المقرر أن توزع لجنة المحروقات مادة المازوت على أبناء ناحية تل حميس ثلاث دفعات أي ما مقداره 600 لتر لكل عائلة.

(ش أ/أ ب)

ANHA