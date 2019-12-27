اليونان تحذر: نحن في حالة تأهب وأردوغان يلعب بالنار

حذر نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس من خطط تركيا في ليبيا، وقال إن أردوغان يلعب بالنار، وما يقوم به سيزيد من عزلته في المنطقة.

ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن نائب وزير الخارجية قوله: "إن ردود الفعل على التوسع العثماني الجديد تجري بكثافة، وتأتي من الجميع شرقاً وغرباً, أردوغان يلعب بالنار، ويثير ردود أفعال ليس فقط من اليونان، بل ومن جميع اللاعبين الدوليين".

وشدد فارفيتسيوتيس في تصريحه على أهمية زيارة رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض، في 7 كانون الثاني المقبل، مُشيراً إلى أن أثينا تعمل على تدويل ما وصفها بمسألة الاستفزازات التركية، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولدى سؤاله عن خطة إرسال تركية قوات إلى ليبيا، صرح فارفيتسيوتيس إن أردوغان يتصرف بطريقة محفوفة بالمخاطر، وأن مثل هذه الطريقة لن تؤدي إلا إلى عزل تركيا.

وأثارت التحركات التركية في ليبيا غضباً إقليمياً ودولياً، كان أبرزه في مصر واليونان، حيث تسعيان إلى حشد الجهود لوقف هذه التحركات.

(م ش)