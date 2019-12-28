اليونان تبرم عقداً عسكرياً مع شركة أمريكية مختصة بالأسطول الجوي

قالت وكالة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع اليونانية أن العقد المُبرم، مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العملاقة، يقضي بتحديث أسطول أثينا من مقاتلات "إف-16" بشكل جوهري خلال السنوات السبعة المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناغيوتوبولوس، للبرلمان بوجود خطة لتحديث 84 مقاتلة من هذا الطراز تؤدي الخدمة في جيش البلاد إلى مستوى Viper المتطور حتى عام 2027، في برنامج تقدر قيمته بـ1.5 مليار دولار.

ووافقت الخارجية الأمريكية على هذه الصفقة، مشيرة إلى أنها تخدم تعزيز أمن حليف مهمٍ للولايات المتحدة داخل الناتو، بالنسبة لضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في أوروبا.

وأشارت الوكالة إلى أن أثينا، وبعد تقليص الإنفاق على الميزانية الدفاعية في العقد الماضي، بادرت في السنوات الأخيرة إلى توسيع العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، خوفاً من نزاع محتمل مع تركيا في ظل الخلافات المتصاعدة بين الدولتين.

ويأتي ذلك على خلفية معارضة اليونان الشديدة لخطط تركيا إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق بطرابلس، المعترف بها دولياً، في وجه تقدم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس.

(م ش)