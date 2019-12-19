الوفدُ البرلمانيّ يجدّد دعمه للإدارة الذّاتيّة ويتعهّدُ بنقل انطباعاته إلى البرلمان الدّنماركيّ

وترأس وفد كتلة الحمر الخضر عضو البرلمان الدنماركي سوندر غارد سورين، واستقبل الوفد في مقرّ الهلال الأحمر الكرديّ من قبل الإداريين جميلة حمي وكمال درباس.

جميلة حمي أطلعت الوفد على أوضاع نازحي كري سبي وسرين وعفرين، وصحّحت المعلومات المغلوطة الّتي حصل عليها الوفد حول مساعدة دولة الدّنمارك والمنظّمات الدوليّة للنازحين، وأكّد جميلة حمي أنّ النازحين لا يتلقّون أيّ مساعدات سوى من الهلال الأحمر الكردي والإدارة الذاتية.

جميلة حمي ذكرت في تصريح لوكالتنا أنّهم أطلعوا الوفد على تداعيات الهجوم التركي، واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً ضدّ المدنيين، واستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات واستشهاد وجرح عدد من كوادر الهلال الأحمر.

كما زار الوفد الدّنماركي مقرّ الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة في ناحية عامودا ، وهناك التقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي طلعت يونس ونظيرة كوريه والرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حسين عزام.

الرّئيس المشترك للمجلس التنفيذيّ في إقليم الجزيرة طلعت يونس قال إنّهم ناقشوا مع الوفد الهجمات التركيّة المستمرّة على مناطق شمال وشرق سوريا والصّمت الدّوليّ، ووضع مرتزقة داعش المعتقلين لدى قوّات سوريا الدّيمقراطيّة وضرورة إنشاء محكمة دولية في المنطقة.

وتابع يونس" شرحنا للوفد الدّور الكبيرّ الّذي يستطيع أن يلعبه الاتحاد الاوروبيّ والدولة الدنماركيّة في قطع الطّريق أمام الاحتلال التركي، عبر إرسال قوّات دولية لحماية المنطقة ولضمان عودة آمنة للنازحين إلى مدنهم".

وزار الوفد أيضاً مكتب مركز العلاقات العامّة لوحدات حماية المرأة، وهناك التقى بالنّاطقة الرسميّة لوحدات حماية المرأة نسرين عبد الله والقيادية في مجلس دير الزور العسكري ليلوى العبدالله.

النّاطقة الرسميّة لوحدات حماية المرأة نسرين عبد الله ذكرت للوفد أنّ مناطق شمال وشرق سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد انتشار العديد من القوى في المنطقة، مثل القوّات الروسيّة والأمريكية والتركية والإيرانية وقوّات النظام السّوريّ، وقالت إنّ جميع القوى تسعى إلى تحقيق مصالحها، فيما تعمل وحدات حماية الشعب والمرأة على حماية الأهالي المدنيين.

عضو البرلمان الدّنماركي سوندر سورين جدّد دعمه لمشروع الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، مؤكّداً أنّه سينقل انطباعاته عمّا تتعرّض له مناطق شمال سوريا إلى البرلمان الدّنماركيّ والمطالبة بتقديم الدّعم والمساندة.

(أس – ش أ/ك)

ANHA