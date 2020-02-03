الهجوم التركي يحرم مئات الطلبة من حق التعلم

ووصل عدد التلاميذ في مدرسة مخيم كري سبي (وهي غرف مسبقة الصنع) بعد افتتاحها من قبل إدارة المخيم في الـ 9 من شهر كانون الثاني المنصرم إلى ما يقارب الـ 400 تلميذ/ة من أبناء المُهجّرين في المخيم، يشرف على تعليمهم 8 معلمين من قاطني المخيم، الذين بادروا لتعليمهم بشكل طوعي.

وبسبب قلة التجهيزات والأثاث في المدرسة ووقوف غالبية التلاميذ على أرجلهم طوال ساعات الدوام، وعدم وجود قرطاسية ووسائل تدفئة، بدأ عدد التلاميذ بالتناقص حيث لم يعد يرتاد المدرسة سوى نصف العدد تقريباً.

وبهذا الصدد يقول المعلم غازي الموسى بأن عدد الغرف الصفية المخصصة للمدرسة هي 4 غرف فقط وهي غير قادرة على استيعاب أكثر من 200 طالب/ة، كما وأن هذه الغرف هي بالأساس غرف إدارية لموظفي المخيم، لافتاً إلى أنه تم إبلاغهم بإخلاء واحدة لصالح أحد مكاتب الإدارة.

وأضاف الموسى بأن "المدرسة تفتقر حالياً لأبسط المقومات من ألواح، وكتب وقرطاسية، ووسائل تدفئة، و بعض التلاميذ يجلبون معهم بعض الدفاتر التي أحضروها معهم أثناء تهجيرهم من منازلهم فيما العدد الأكبر من التلاميذ لا يملك أقلام أو دفاتر".

وختم غازي الموسى حديثه بمناشدة المنظمات التي تعنى بحقوق الطفل لتقديم الدعم للمدرسة ليتمكن أطفال المُهجّرين قسراً من منازلهم في مقاطعة كري سبي وريفها من استكمال تعليمهم وتعويض ما فاتهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.

هذا ولا يتوفر في المدرسة حالياً سوى المقاعد التي تم تقديمها من قبل لجنة التربية في عين عيسى، وألواح دون أقلام مخصصة للكتابة عليها.

هذا وهجّر الاحتلال التركي بعد احتلاله لمقاطعة كري سبي وريفها في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي أكثر من 65 ألف من الأهالي، قصد ما يقارب الـ 1300 شخص مخيم كري سبي الواقع في الريف الشمال لمدينة الرقة بالقرب من قرية تل السمن.

(ج)

ANHA