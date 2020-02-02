الهجوم التركي يؤخر الانتهاء من بناء الحي الصناعي في كوباني

تشكل المحال الصناعية مشكلة رئيسية في مدينة كوباني بسبب إشغالها الشوارع التي تعتبر شريان المدينة بالسيارات المعطلة والمركنة على جانبي الطريق, ما يخلق ازدحاماً كبيراً في تلك الشوارع بالإضافة إلى مظهرها غير اللائق وسط المدينة.

وبدأت بلدية الشعب في الأول من تموز/يوليو2018 بالعمل على إنشاء حي صناعي خارج المدينة بغية إخلاء شوارعها من المظاهر الصناعية، وحل مشكلة الازدحام التي تسببها.

يشغل المشروع مساحة 20,000متر مربع(20 هكتار من الأراضي) جنوب مدينة كوباني 5 كيلو متر, ويشمل بناء 1050 محلاً ومستودعاً.

وفي هذا السياق، أفاد المهندس التنفيذي للمشروع نايف جمال خللي وكالتنا بمعلومات حول سبب تأخر المشروع الذي كان من المفترض أن ينتهي في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وقال نايف جمال: "إن البلدية قامت بإجراء تمديد الفترة الزمنية للانتهاء من المشروع بموجب عقد تبريري مدته 6 أشهر من الوقت تضاف إلى المدة الرئيسية, وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أوضاع الغزو الأخير الذي شهدته مناطق في شمال وشرق سوريا"، والتي تعرضت للغزو من قبل الاحتلال التركي مع مرتزقته من داعش والنصرة وفصائل مرتزقة أخرى.

كما وأكد نايف أن البلدية قامت بعقد أكثر من اجتماع مع الصناعيين والمهنيين في سوق الصناعة، وأصحاب المحلات الصناعية في أرجاء المدينة، وتم الاتفاق على نقل كل تلك المحلات من المدينة إلى السوق المخصص لها في قرية "كولمت" جنوب مدينة كوباني.

(ج)

ANHA