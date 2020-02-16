النّظام يوسّع سيطرته بوتيرة متسارعة شمال وغرب حلب

وقال المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان إنّه رصد تقدّمات متسارعة لقوّات النّظام السّوريّ بريفي حلب الشّماليّ والشّمالي الغربيّ، حيثُ تمكّنت من السّيطرة على عدّة بلدات وقرى هناك بعد انسحاب مرتزقة تركيّا منها، ومن المناطق الّتي سيطر النّظام عليها كلّ من "حيان وبيانون وتل مصيبين وبابيص ومعارة الأرتيق وبشطرة وجمعية الهادي ومناطق أخرى هناك بالإضافة للسّيطرة على مواقع المرتزقة بحيّ جمعية الزّهراء غرب مدينة حلب، وذلك بعد أن كانت قد سيطرت خلال السّاعات الفائتة على الشّويحنة وتل الشّويحنة وكفرداعل".

ومع التّقدّمات هذه لم يبقَ لقوّات النّظام سوى مناطق معدودة تفصله عن تأمين مدينة حلب بشكل كامل، وأبرز تلك المناطق هي كفرحمرة وحريتان وعندان.

وبذلك، تكون قوّات النّظام قد بسطت سيطرتها خلال السّاعات والأيّام القليلة الفائتة على 95 منطقة في ريفي حلب الجنوبيّ والغربيّ.

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ANHA