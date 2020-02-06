النظام يعلن التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري: "تصدت دفاعاتنا الجوية بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، وأُسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وأوضحت الوكالة "أن العدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت طائرات العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة، ومرج السلطان، وجسر بغداد، وجنوب إزرع، وأن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".

وبدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن استهداف ثلاثة مواقع على الأقل لقوات النظام، والقوات الإيرانية في محيط دمشق وغربها، ما تسبب باندلاع نيران في أحد المواقع.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع في سوريا تقول إنها تابعة لإيران وحزب الله, وكثفت اسرائيل غاراتها عقب قمة القدس التي جمعت كل من روسيا وأمريكا وإسرائيل.

(ي ح)