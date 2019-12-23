النظام يعلن التصدي لصواريخ إسرائيلية فوق ريف العاصمة

أفادت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن صواريخ إسرائيلية سقطت في مناطق بريف دمشق مساء أمس.

وأوضحت الوكالة "أن وسائط الدفاع الجوّي في الجيش تصدّت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة، وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق".

وبدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل هزّت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدّي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يُعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام وأخرى تابعة لإيران في محيط العاصمة دمشق.

وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا، في السنوات الأخيرة تقول إنها استهدفت من خلالها قوات تابعة لإيران وحزب الله.

وارتفعت نسبة الغارات بعد الاجتماعات الروسية الإسرائيلية والتي أثارت غضب إيران, حيث تقوم إسرائيل بقصف مناطق في سوريا، على الرغم من وجود منظومة إس 400 الروسية.

(ي ح)