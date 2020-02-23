النظام يشن هجوما جديد ويتقدم باتجاه جبل الزاوية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن قوات النظام حققت تقدم جديد في ريف إدلب الجنوبي، حيث سيطرت على قرى حنتوتين والشيخ دامس بعد اشتباكات عنيفة مع مرتزقة تركيا.

وتعد هذه المناطق بوابة لتطبيق حصار والسيطرة على بلدات وقرى أكبرها بلدة كفرنبل الاستراتيجية التي تسمح بالوصول إلى “جبل شحشبو” غربا وجبل الزاوية من الجهة الشمالية الغربية.

ويعتبر هذا التقدم الأول بعد عدة أيام من تحقيق تقدمات وقضم مناطق واسعة في ريف حلب الشمالي. في سياق ذلك، قصفت قوات النظام بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية قرى ومناطق في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية، تزامنا مع استمرار الاشتباكات العنيفة على محاور القتال.

ويأتي هذا التصعيد بعد اتهام الكرملين الروسي اليوم تركيا بعدم الإيفاء بتعهداتها في مؤتمر سوتشي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد النظام مجددا وكرر الحديث عن مهلة نهاية الشهر الجاري.

(ي ح)