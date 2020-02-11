أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام سيطرت على اوتستراد دمشق – حلب الدولي الاستراتيجي بشكل كامل وذلك بعد استكمال السيطرة على منطقة الراشدين الرابعة بضواحي مدينة حلب.

وجاءت عملية السيطرة على الطريق الذي يسمى الـ “M5” للمرة الأولى منذ عام 2012 بعد عملية عسكرية بدأتها قوات النظام بدعم روسي كامل في الـ 24 من شهر يناير/كانون الثاني الفائت.

وتمكنت قوات النظام منذ انطلاق العملية وحتى اللحظة من السيطرة على نحو 160 منطقة في كل من إدلب وحلب.

وترافقت عملية زحف النظام إلى الطرق الاستراتيجية (M4-M5) توتر كبير بين قوات النظام بدعم روسي من جهة وتركيا من جهة أخرى, حيث سقط جنود أتراك بين قتلى وجرحى.

(ي ح)