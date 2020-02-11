النظام يدين عدوان تركيا ويطالب المجتمع الدولي بلجمها

وقال مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام : "النظام التركي يستمر في عدوانه على سيادة وحرمة أراضي الجمهورية السورية وذلك من خلال نشر المزيد من قواته في إدلب وريفها وريف حلب واستهداف المناطق المأهولة بالسكان وبعض النقاط العسكرية وذلك في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية المندحرة أمام تقدم الجيش السوري".

وتابع المصدر في بيان: "في الوقت الذي تهيب فيه سوريا بالمجتمع الدولي اتخاذ المواقف الواجبة للجم السلوك العدواني للنظام التركي ودعمه اللامحدود للإرهاب في سورية وليبيا فإنها تؤكد مجدداً أن هذه الاعتداءات لن تنجح في إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية وستستمر قوات الجيش السوري في مطاردة فلول هذه التنظيمات حتى القضاء عليها بشكل كامل واستعادة السيطرة على الأراضي السورية كافة".

بيان خارجية النظام يأتي بعد إسقاط المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا مروحية تابعة للنظام بأجواء إدلب.

(ي ح)