النظام يتقدّم في إدلب ووفد روسي يصل إلى أنقرة

تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور عدة في القطاع الجنوبي من الريف الحلبي، بين المرتزقة التي تدعمها تركيا وقوات النظام وذلك ضمن إطار محاولة قوات النظام السيطرة الكاملة على أتستراد دمشق- حلب الدولي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال: إن قوات النظام أحرز تقدّماً جديداً حققته تمثّل بسيطرتها على أم عتبة ورسم العيس ورسم صهريج وجب الكاس، بينما تبقت مناطق قليلة لتسيطر قوات النظام بشكل كامل على أتستراد الـ M5.

وأكد المرصد أن المقاتلات الروسية قصفت مواقع لمرتزقة تركيا في جنوب وغرب مدينة حلب.

وهددت الوزارة الخارجية التركية اليوم، قوات النظام مجدداً وقالت: إنها سترد بقوة على أي استهداف جديد لنقاط المراقبة التركية التي تنتشر في إدلب.

وفي نفس السياق، وصل وفد روسي إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة، يضم مساعداً لوزير الخارجية، ومسؤولين عسكريين، وممثلين عن الاستخبارات الروسية لبحث الوضع في إدلب.

(آ س)