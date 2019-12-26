النظام يتقدم في ريف ادلب على حساب المرتزقة

تستمر الاشتباكات بوتيرة عالية بين المرتزقة التي تدعمها تركيا وقوات النظام والمسلحين على محاور بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

المرصد السوري لحقوق الانسان رصد تقدما جديدا لقوات النظام شمال فروان تمثل بالسيطرة على قرية سمكة ومنطقة جديدة نواف، فيما تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي على المنطقة مستهدفة أماكن في كل من دير الغربي ودير الشرقي ومدينة معرة النعمان والزعلانة ومعرشمشة ومعرشمارين وتلمنس والغدفة وبابولين ومعصران وتل كرسيان وكويرس وتل خطرة وأبو جريف.

هذا ومع التقدم الذي احرزه قوات النظام يرتفع عدد القرى التي سيطرت عليها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، إلى 45 منطقة.

وفي السياق ذاته توغل رتل عسكري للاحتلال التركي في الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي ، توجه الرتل المؤلف من 85 آلية على الأقل نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بالضواحي الغربية لحلب.

(آ س)