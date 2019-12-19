النظام يتحدث عن قرب معركة إدلب ووثائق جديدة عن علاقة أردوغان بداعش

تطرّقت الصحف العربية اليوم إلى الوضع في إدلب, بالإضافة إلى علاقة أردوغان بداعش, وإلى المعارك في ليبيا.

الوطن: قد تبدأ بأي لحظة … الجيش يمهّد نارياً لمعركة إدلب الكبرى و«الحربي» يحصد الإرهابيين

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في منطقة إدلب, وفي هذا السياق قالت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري "وسط أنباء عن تعزيزات كبيرة للجيش العربي السوري في إدلب لإعلانه على ما يبدو لمعركة إدلب الكبرى، كثّف الطيران الحربي السوري الروسي من غاراته على مواقع التنظيمات الإرهابية، وكبّدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد".

ووفق معلومات الصحيفة فإن "الجيش يُمهَّد نارياً لمعركة إدلب الكبرى، التي اقتربت كما يبدو ساعتها، بعدما حشد لها ما حشد من عدة وعتاد قبل أيام لتكون معركته حاسمة لتحرير إدلب وأريافها من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه إذا ما أزفت ساعتها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر ميداني تابع للنظام، "إن الجيش بدأ تمهيده الناري، باستهداف الطيران الحربي السوري والروسي بغارات مُكثّفة نقاط انتشار الإرهابيين في سراقب ومعرة النعمان، فيما أصلى الإرهابيين بمدفعيته الثقيلة والصواريخ ناراً حامية، وخصوصاً المتمركزين بمحاذاة الطريق الدولي بين حلب وحماة ومدن سراقب ومعرة النعمان وأريافها".

الشرق الأوسط: رئيسا الأركان الروسي والأميركي «ينسقان التحركات» في سوريا... على وقع السجالات

وبدورها صحيفة الشرق الأوسط "أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن رئيس الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف، أجرى محادثات مع نظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي، تمحورت حول «تنسيق التحركات» ومنع وقوع اشتباكات بين الطرفين خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع رئيسي الأركان، علماً بأنهما كانا قد تحدثا هاتفياً عدة مرات في السابق. وتأتي أهمية اللقاء من أنه تزامن مع تزايد حدة السجالات بين موسكو وواشنطن.

العرب: تقارير سرية تُعرّي علاقة أردوغان بتنظيم داعش

وبخصوص علاقة تركيا مع داعش, قالت صحيفة العرب "في أكتوبر 2019، شنّت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) غارة جوية أسفرت عن مقتل زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي. تمت العملية في شمال غرب سوريا على مسافة تقل عن ثلاثة أميال من الحدود التركية. وكان لافتاً أن قاعدة الانطلاق كانت العراق لا تركيا، حيث يملك حلف الناتو قاعدة إنجرليك وعناصر قريبة من الحدود السورية التركية.

غذّى هذا الأمر الروايات التي تُؤكد تمتع البغدادي بالحماية التركية، وباعتباره ذراعاً “عسكرية” لأردوغان لتحقيق أحلامه التوسعية واستعادة أراض يعتبرها تابعة للدولة العثمانية. وقوّى التقارير التي توثّق تفاصيل علاقة متينة بين الاستخبارات التركية وتنظيم داعش، ودور الحكومة التركية في تسهيل دخول وإيواء قيادات وعناصر من التنظيم لتقديم العلاج أو تسليحهم وتهريبهم عبر الحدود للقتال في سوريا والعراق، أو السفر إلى أوروبا.

وتدحض العشرات من التقارير الاستخباراتية واعترافات مقاتلين في داعش اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية، محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفي تلك العلاقة من خلال حملة الاعتقالات الأخيرة التي أُعلن عنها إثر مقتل البغدادي، أو من خلال تصريحاته المؤيدة للحرب على الإرهاب كقوله إن “تركيا أظهرت للعالم أجمع كم كان تنظيم داعش الإرهابي أجوف رغم تصويره لسنوات عديدة على أنه وحش لا يقهر”، وأن “تركيا كانت أول دولة كسرت شوكة داعش”.

في أحدث سلسلة من الفضائح التي تُلاحق أجهزة المخابرات في تركيا وقطر، نشر موقع نورديك مونيتور، السويدي المتخصص في الشؤون المخابراتية، تقريرين أشار فيهما إلى أنّ وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية ذكرت في تقرير سرّي، بتاريخ يونيو 2016، أن تركيا وقطر دعمتا جبهة النصرة.

وكشفت الوثيقة التنسيق المتبادل بين المخابرات التركية والجماعات المتطرّفة في سوريا، وبخاصة تنظيم داعش، وجبهة النصرة. واحتوت الوثيقة على سرد مُفصّل لحالة المقاتلين الرئيسيين في سوريا مع جبهة النصرة التي تضم ما يصل إلى 10.400 مقاتل.

الإمارات اليوم: الحريري يرفض تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة الإمارات اليوم "أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أمس، رفضه تشكيل الحكومة المقبلة، قائلاً إن كتلة المستقبل التي يتزعمها ستجتمع غداً، وتحسم مرشحها لرئاسة الحكومة.

وأكّد الحريري، في بيان، أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة اللبنانية المُقبلة، وسيتوجه اليوم الخميس «للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت».

وفي بداية بيانه، قال الحريري: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل 50 يوماً، تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».

البيان: الجيش الوطني الليبي يقترب من قلب العاصمة

ليبياً, قالت صحيفة البيان "حقّق الجيش الوطني الليبي اختراقاً مهماً في معاركه نحو تحرير العاصمة، بعد إحرازه تقدّمات جديدة في مناطق عدة، وفيما دخلت معركة طرابلس مرحلة جديدة حاسمة تشي بقرب هزيمة ميليشيات الوفاق، أُميط اللثام عن برامج متكاملة لنزع سلاح الإرهابيين بعد التحرير".

وأضافت "أحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً في مناطق عدة بطرابلس، بعد أن سيطرت بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة، عقب فرار الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الإخوانية.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن القوات تقترب الآن من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على جميع المداخل وتُضيق الخناق على الميليشيات بما يقضي عليهم دون إحداث خسائر مدنية، وأن المجموعات الموجودة داخل العاصمة من الشباب المساند للقوات المسلحة، لديه غرف عمليات تتابع معهم جميع التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية، وقطع طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك.

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