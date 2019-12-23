النظام يتحدث عن إمكانية تسليم معرة النعمان دون قتال

تحدث عضو لجنة ما تسمى المصالحة الوطنية لدى النظام السوري عمر رحمون عن تحركات باتجاه تسليم مدينة معرة النعمان والقرى المجاورة لقوات النظام دون قتال.

وفي تصريح لـصحيفة الوطن التابعة للنظام، أكّد رحمون، حصول تواصل مع عدد من الأطراف الفاعلة في منطقة معرة النعمان والقرى المجاورة ومنها الغدفة ومعرشورين، مُوضحاً أنه جرى تقديم اقتراح لإجراء مصالحة على طريقة ما جرى في حلب.

وبدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حّدة الاشتباكات بين قوات النظام من طرف، والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من طرف آخر بريف إدلب الجنوبي الشرقي تراجعت صباح اليوم.

وأرجع المرصد السوري ذلك لتردي الأحوال الجوية وبدء منخفض جديد على المنطقة.

وفي سياق مُتصل لم تتمكن المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من استعادة أي منطقة ضمن الهجوم المعاكس الذي نفّذته خلال الساعات الفائتة، كما لم تحقق قوات النظام تقدماً جديداً منذ سيطرتها على بابولين منتصف الليلة الفائتة.

وكانت قوات النظام قد سيطرت منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري على 31 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي وبابولين.

وتحدثت وسائل إعلام النظام مساء أمس بأن قواته حاصرت النقطة التركية في بلدة الصرمان شرق معرة النعمان بريف إدلب.

وصعّدت روسيا وقوات النظام من قصفها لمناطق ما تسمى خفض التصعيد وتحدثت عن تمهيد لعملية كبرى في إدلب وذلك بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية, والجولة الرابعة عشر من اجتماعات أستانا.

(ي ح)