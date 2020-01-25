النظام على مشارف معرة النعمان والطريق الدولي

وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام أن وحدات من الجيش سيطرت على بلدات وقرى معر شمارين وتقانة وتلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي، "وطهرتها من آخر بؤر الإرهاب فيها محققة تقدماً جديداً باتجاه مدينة معرة النعمان وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد".

وبدوره قال المرصد السوري لحقوق الانسان أن اشتباكات عنيفة تدور مساء اليوم، بين قوات النظام من جهة والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من جهة أخرى، على محاور ريف معرة النعمان الجنوبية الشرقية، في إطار محاولة قوات النظام قضم مناطق جديدة والوصول إلى مدينة معرة النعمان وفرض سيطرتها على الطريق الدولي حلب-دمشق.

وأضاف المرصد "تحاول قوات النظام التقدم على بلدة تلمنس من محور جرجناز شرقا ومحور معرشورين جنوبا، حيث بات يفصلها أقل من 3 كم عن مدينة معرة النعمان والطريق الدولي".

وتواصل طائرات النظام الحربية والمروحية استهداف بلدات ريفي إدلب وحلب، كما قصفت الطائرات الحربية الروسية بلدة الغدفة ومحيطها بريف إدلب الشرقي.