النظام على بعد 1 كلم من معرة النعمان والمرتزقة يشنّون هجوماً

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من جهة وقوات النظام من جهةٍ أُخرى، بعد هجومٍ بدأته الأولى على مواقع الأخيرة في محاور الدليم ومشيميس والبرسة في ريف إدلب الشرقي، في محاولةٍ من المرتزقة التقدم بعد الانهيار المتسارع الذي شهدته مناطق في ريف معرة النعمان الشرقي.

وتزامناً مع ذلك، قصفت طائرات روسية مناطق في كل من خان العسل بريف حلب الغربي، وكفر حمرة بريف حلب الشمالي، وسراقب وخان السبل ومعردبسة وجبل الزاوية ومعرة النعمان في ريف إدلب، ومناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وفي سياقٍ متصل لا تزال المعارك مستمرة بين المرتزقة من جهة وقوات النظام بدعمٍ جوي من الطائرات الروسية من جهةٍ أخرى على المحاور الشرقية لمدينة معرة النعمان في ريف إدلب.

وتحاول قوات النظام التقدم باتجاه معرة النعمان من الجهة الشرقية، بعدما تمكنت قوات النظام من السيطرة خلال الساعات الفائتة على مناطق استراتيجية شرقها وهي: (تلمنس، معرشمشة، الدير الشرقي، الدير الغربي، معرشمارين، معراتة، والغدفة)، لتصبح بذلك على مسافة كيلومترٍ فقط عن معرة النعمان، بالإضافة لمواقع أخرى في المنطقة.

وبدورها وكالة سانا التابعة للنظام قالت: "إن وحدات من الجيش السوري طهّرت اليوم قرية الغدفة من الإرهابيين، وتقوم بملاحقة فلولهم في ريف معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي".

وتسعى قوات النظام للوصول إلى معرة النعمان والطريق الدولي M5 بدعم روسي, وذلك عقب إعلان كل من روسيا و تركيا عن هدنة لم تدم طويلاً أعقبها اجتماع لتركيا مع المرتزقة أبلغتهم خلاله بأن تركيا لم تستطع إقناع روسيا بوقف الهجمات.

(ي ح)