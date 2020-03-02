النظام السوري: سلوك نظام أردوغان العدواني يؤكد أنه غير جدير ليكون أحد ضامني أستانا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية، والمغتربين لوكالة سانا التابعة للنظام السوري اليوم "إن سورية تعرب عن إدانتها الشديدة، ورفضها القاطع للعدوان التركي الغاشم على سيادة وحرمة الأراضي السورية، والذي يأتي تتويجاً للسلوك العدواني لنظام أردوغان ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية التي استباحت دماء السوريين، وخلفت الخراب والدمار تنفيذاً لأجندته الإخوانية، والأطماع التوسعية والأوهام التي تداعب مخيلة أردوغان المريضة في إعادة إحياء الإمبراطورية البائدة، وهروباً إلى الأمام من الأزمات الداخلية الناتجة عن سياسات أردوغان الخاطئة الداخلية والخارجية".

وأضاف المصدر: "إن هذا العدوان التركي يوضح مجدداً افتقار نظام أردوغان إلى أدنى درجات الصدقية من خلال انتهاكه، وعدم التزامه بموجبات مخرجات عملية أستانا، وتفاهمات سوتشي، وإصراره على البقاء في خندق واحد مع المجموعات الإرهابية، الأمر الذي يثبت ما دأبت سورية على تأكيده بأن نظام أردوغان غير جدير ولا مؤهل ليكون أحد ضامني عملية أستانا".

وقال المصدر:" إن سورية التي كافحت ـ وما تزال ـ المجموعات الإرهابية، وألحقت بها الهزائم المذلة، تؤكد العزم والتصميم على التصدي للعدوان التركي السافر بكل حزم، ووضع حد لكافة التدخلات التركية حفاظاً على سلامة ووحدة الأراضي السورية، وإن مصير هذا العدوان الفشل المحتم وخاصة لجهة إعادة إحياء وإنقاذ المجموعات الإرهابية المتهالكة".

وطالب المصدر المجتمع الدولي بإدانة العدوان التركي الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، ووضع حد لسلوكيات نظام أردوغان في دعم الإرهاب وأخطار انتشاره في المنطقة والعالم وذلك بنقل الإرهابيين إلى ليبيا، والمتاجرة بمعاناة السوريين لابتزاز الدول الأوروبية من خلال السماح لموجات من المُهجّرين بالتوجه إلى أوروبا، الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار الدولي.

يذكر أن النظام التركي قد أعلن انطلاق عملية عسكرية ضد قوات النظام, إلا أنه ورغم ذلك تمكنت قوات النظام وبدعم روسي من السيطرة على مدينة سراقب.

وينتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن إدلب, إلا أن روسيا أعلنت اليوم أن بوتين سيصر على محاربة الإرهاب.

(ي ح)