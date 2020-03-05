النظام السوري: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم صاروخي على المنطقة الوسطى

وقالت وكالة سانا السورية بأن مصدر عسكري أفاد بأنه في الساعة الـ 00:30 رصدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري رصدت حركة طيران قادم من شمال فلسطين باتجاه صيدا، وأطلق صواريخ من فوق الاجواء اللبنانية باتجاه المنطقة الوسطى "محافظة حمص".

ووفق المصدر فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم بنجاح، قبل ان تصل إلى أهدافها.

وسمع أهالي مدينة حمص وريفها أصوات انفجارات بعد منتصف ليلة أمس، وقال مراسل وكالة سبوتنيك بأن "الأهالي شاهدوا بالعين المجردة صواريخ الدفاع الجوي وهي تدمر عددا من الأهداف المعادية فوق حمص".

(د ج)