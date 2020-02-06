النظام السوري: الضربات الاسرائيلية كانت غطاء لدخول رتل تركي باتجاه الداخل السوري

ونشرت وكالة سانا التابعة للنظام بياناً لقيادة قواته قالت فيه: "في تمام الساعة 00ر2 من فجر يوم الخميس الواقع في 6-2-2020 وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الاسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عدداً من الآليات، والمدرعات، وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري".

وأوضحت "إن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات بنش، معرة مصرين، تفتناز بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم “جبهة النصرة” وعرقلة تقدّم الجيش السوري، ومنعه من استكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعاً بشرية لديهم".

وأضاف البيان "لن تفلح الجهود الاسرائيلية والتركية المتزامنة، وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة".

وارتفعت حدة التوتر بين تركيا والنظام السوري على خلفية المعارك في ريف إدلب, حيث هدد الرئيس التركي النظام وأمهله حتى نهاية الشهر الحالي للانسحاب خلف ما تسمى نقاط المراقبة, فيما ردّت خارجية النظام عليه، وأكدت بأنه يستمر في نهج الكذب والتضليل لحماية المجموعات الإرهابية.

(ي ح)