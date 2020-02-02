النشاط التوعوي لمؤسسات المرأة يسهم بتدني عمليات الانتحار في كوباني

شهدت مقاطعة كوباني ما لا يقل عن 14 حالة انتحار غالبيتهم من فئة الشباب خلال عام 2018 وفقاً للإحصائية التي أجرتها هيئة المرأة في إقليم الفرات.

وتعود دوافع الانتحار إلى أسباب عدة منها: الضغوطات النفسية، والحرب القائمة في المنطقة، والمشاكل العائلية والاجتماعية، ونقص الوعي، وفقاً لهيئة المرأة في إقليم الفرات.

وبالمقارنة مع الأعوام الماضية انخفضت نسبة الانتحار في المقاطعة، حيث شهد عام 2019 ( 3) محاولات انتحار، فضلاً عن الجهود التي تبذلها مؤسسات المرأة في الإرشاد النفسي، وحملات التوعية، والتدريب على كيفية مواجهة المشاكل النفسية والاجتماعية.

إدارية لجنة التدريب في مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني فلك يوسف قالت: "إن الحرب المتواصلة في المنطقة تؤثّر سلباً في المجتمع".

وللحدّ من عمليات الانتحار قام مؤتمر ستار بافتتاح دورات، ومحاضرات، وتنظيم اجتماعات للأهالي، بالإضافة الى افتتاح دورات تدريبية للرجال والنساء في أكاديمية الشهيدة شيلان كوباني.

وتضمنت المحاضرات والاجتماعات والدورات التدريبية دروساً في الأسلوب والخطاب، والإرشاد النفسي، وكيفية التعامل مع العائلة ومع الآخرين، والثقافة والأخلاق، وحقيقة المرأة عبر التاريخ، وتأثير مفهوم الذهنية السلطوية في تفكيك المجتمع، وخلق التفرقة والطبقات.

بدورها أشارت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات فرياز بركل إلى أن أهم المشاكل التي تواجهها المرأة هي حالات الانتحار و القيود التي تفرض عليها.

وأشادت فرياز بالجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسات المرأة في مقاطعة كوباني والتي أسفرت عن انخفاض نسبة الانتحار بشكل كبير.

(س و)

ANHA