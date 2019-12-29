النساء في بيروت يناقشن تجربة المرأة في شمال وشرق سوريا

للنقاش عن الإنجازات التي حققتها المرأة في المجتمع، وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا، عُقدت ورشة تدريبية، وشارك فيها رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، ورابطة جين النسائية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات النسائية الأخرى في بيروت.

وخلال الورشة ألقت رئيسة رابطة نوروز، حنان عثمان، محاضرة عن تجربة المرأة الكردية، و مشاركتها الفعالة في مواقع صناعة القرار، خلال ثورة شمال وشرق سوريا.

وسلّطت حنان عثمان الضوء على مراحل النضال التي خاضتها المرأة، ابتداءاً من تأسيس تنظيم مؤتمر ستار، الذي يهدف لبناء مجتمع تتساوى فيه المرأة بالرجل، وتكو ن حماية حقوق المرأة من أولوياته، كما تطرقت إلى قوانين حماية المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، التي اعتبرتها مثالاً جديراً بالدراسة، وتجربة قديرة يجب أن يُحتذى بها في عموم سوريا.

كما نوقش خلال الورشة القرار الدولي 1325 لعام 2000 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، الذي يهدف لوصول المرأة إلى مراكز صنع القرار.

واختُتمت الورشة بنقاش بين الحاضرات، عن تجربة مناطق شمال وشرق سوريا التي حققت ريادة المرأة، ونشر هذه التجربة في عموم سوريا والشرق الأوسط.

(م ح)

ANHA