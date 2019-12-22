النزوح لم ينل من إصرارهم على التعلم بلغة الأم

افتتحت مديرية التربية والتعليم في مقاطعة الحسكة، مدرسة في مخيم واشوكاني للنازحين بقرية توينا 12 كم غرب الحسكة للطلبة الذين نزحوا نتيجة العدوان التركي.

باشر الطلبة صباح اليوم تلقي تعليمهم ضمن المخيم، كما قامت الإدارة الذاتية بتوزيع القرطاسية على الطلبة.

وفي هذا السياق قال المعلم في المدرسة عبد الرؤوف حسين علي" اليوم باشر الطلبة بشكل الرسمي لتلقي تعليمهم، كما سيتم توزيع القرطاسية على جميع الطلبة".

وأضاف علي" ستكون عملية التعليم مُقسمة إلى ثلاث مراحل، طلبة من الصف الثالث إلى الصف السادس سيكون دوامهم من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 صباحاً، وطلبة الصف الأول والثاني من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، وطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من الساعة 12:00 بعد الظهر إلى الساعة 14:00، إذ أنه يوجد عدد هائل من الطلاب في المخيم".

ويبلغ عدد الطلبة في مخيم واشوكاني 1200 طالبـ/ة، حسب مديرية التربية والتعليم في مقاطعة الحسكة.

ومن الجدير بالذكر أنه وصل عدد القاطنين في مخيم واشوكاني إلى 5800 شخص، أي 925 عائلة.

(ن ع)

ANHA