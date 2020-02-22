الناطق باسم عشائر منبج يدعو النظام إلى الحوار مع الإدارة الذاتية لإنهاء الاحتلال

وقال العصيدي "الدولة التركية هي دولة احتلال وليست دولة إعمار, جاءت لتخرب وتدمر آمال الشعب السوري ".

ومنذ صيف 2016 بدأت تركيا باحتلال مناطق في سوريا، ابتداء من جرابلس والباب واعزاز وعفرين وإدلب وصولاً إلى تل أبيض وسري كانيه، أي ما يزيد عن 10 بالمئة من مساحة البلاد.

وتابع: "تركيا تطمع في الأراضي السورية, لقد تاجرت بأبناء الشعب السوري حتى بالسفر إلى ليبيا, ونحن ضد ذلك لأنهم أبناء شعبنا, نريد أن يكونوا صفاً واحد من أجل إعمار سوريا من جديد".

وشدد العصيدي، على وقوف العشائر العربية مع قوات سوريا الديمقراطية، داعياً النظام السوري "إلى الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية من أجل تحرير الأراضي السورية".

(هـ ن)

ANHA