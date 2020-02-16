الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي: أهالي إدلب مُرحّب بهم

ءوأكد حبيب أن "آلية التنسيق مع أهالي إدلب الراغبين بالنزوح إلى مناطق شمال وشرق سوريا مازالت مستمرة".

وأشار إلى أن "يوم الخميس المصادف 13 من شهر شباط الجاري، والذي كان من المفترض أن تصل فيه دفعة من نازحي مدينة إدلب، إلا أن الظروف الجوية القاسية حالت دون وصولهم.

ورجح حبيب أن "تتواتر دفعات المدنيين وتتزايد مع في الأيام المقبلة".

وحذّر حبيب من أن "الوضع خطير على أهالي إدلب، الذين قد يقعون في حصار خانق في حال قُطعت الطرقات الواصلة بين شمال إدلب والشمال السوري".

ووجّه حبيب دعوة إلى أهالي إدلب دعاهم فيها إلى عدم الاكتراث "لما يشاع ويُلفق من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من أكاذيب عن عراقيل قد تواجه أهالي إدلب في مناطق شمال وشرق سوريا"، مؤكداً أن "من يصل من أهالي إدلب إلى مناطق شمال وشرق سوريا يصل معزّزاً ومكرّماً، آمنٌ على نفسه، وأولاده، وماله، ومُرحّب به دون دفع فواتير سياسية أو تنازلات".

(كروب/م)

ANHA