الناتو: ليس لدينا أي خطط لتقديم دعم عسكري لتركيا في إدلب

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر دبلوماسي في حلف الناتو قوله إن "مقتل أفراد من القوات التركية في إدلب السورية حدثت خلال عملية عسكرية أحادية الجانب على أراض أجنبية".

وأشار المصدر إلى أن "دول الناتو لن تؤيد أنقرة وفقاً للمادة 5 بخصوص مقتل القوات التركية في إدلب في أوائل شباط".

ووفقاً له، فإن الناتو "لا يفكر في إمكانية تزويد تركيا بالمساعدة العسكرية في حال قيام الأخيرة بعملية عسكرية في المنطقة".

وأكد الدبلوماسي بأنه ليس كل أعضاء الناتو يشاركون أهداف تركيا في سوريا وليبيا ، وأن مسألة تقديم الدعم العسكري لتركيا لم تُثر في اجتماع لوزراء دفاع الناتو يومي 12 و 13 شباط.

وتوتر العلاقة بين النظام وروسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى, على خلفية إطلاق النظام هجوماً على ريفي إدلب وحلب، وسقط خلاله جنود أتراك.

(م ش)