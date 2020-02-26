المكون العربي في الشهباء يؤكد على مواصلة النضال حتى رفع العزلة عن أوجلان

في مخالفة لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، تواصل دولة الاحتلال التركي فرض عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان الذي مضى على اعتقاله 21 عاماً.

اعتقال أوجلان جاء عقب مؤامرة دولية شاركت دول عدة في تنفيذها، وأدت في الـ 15 من شباط/فبراير عام 1999 إلى اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي، واقتياده إلى تركيا حيث يسجن الآن في جزيرة إمرالي.

أبناء مناطق شمال وشرق سوريا الذين يتخذون من أوجلان قائداً لهم ومن فكره منهجاً، يؤكدون أنهم سيواصلون النضال حتى تحريره، والعمل في سبيل نشر فكره.

واستنكر المواطن زياد أيهم، من المكون العربي في مقاطعة الشهباء، المؤامرة الدولية على قائد الشعوب عبد الله أوجلان، وأضاف: "التعايش السلمي وأخوة الشعوب في مقاطعة الشهباء تحقق بفضل الفكر الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان".

وأشار إلى أن فكر أوجلان يدعو إلى وقف نزيف الدم في سوريا والمنطقة، وعاهد بالعمل على نشر فكر وفلسفة أوجلان في كل مكان يصل إليه، وهو ما سيفشل المؤامرة التي طالته، بحسب تعبيره.

وبدورها، تقول ليلى سعيد، وهي امرأة من المكون العربي، "نحن كنساء عربيات من مقاطعة الشهباء ارتبطنا بفكرة الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد أوجلان، وعلى الرغم من أن الدول المتآمرة كانت مراراً وتكراراً تحاول إفشال مشروع الأمة الديمقراطية، إلا أن نساء كافة المكونات وبتكاتفهن استطعن إفشال جميع المحاولات".

وعاهدت ليلى بالسير على فكر وفلسفة أوجلان ونشرها قدر المستطاع، وذلك لإلحاق الفشل الكلي بالمؤامرة التي طالت أوجلان.

كما تقول المواطنة شكرية حسن: إن الدول المتآمرة لن تصل إلى حلمها بمحو الكرد وثقافتهم عبر سجن القائد عبدالله أوجلان.

وتضيف قائلة: "استطاعوا سجن جسد القائد عبد الله أوجلان، لكنهم لم يستطيعوا سجن فكره وفلسفته التي تنادي بالديمقراطية وأخوة الشعوب".

وفي ختام حديثها، تؤكد شكرية أنهم سيستمرون في النضال والعمل حتى ينال القائد عبد الله أوجلان حريته من سجن إمرالي.

(ج)

ANHA