المعتصمون يختتمون الفعاليّات بتأكيد مواصلة النّضال حتّى كسر العزلة عن أوجلان

بعد افتعال السّلطات التركية الحريق الّذي نشب في جزيرة إمرالي بتاريخ 27 شباط، حيث يُحتجز القائد عبد الله أوجلان، بدأ أهالي مقاطعة قامشلو اعتصامهم بنصب خيم أمام مفوضيّة الأمم المتّحدة في مدينة قامشلو، والذي دام لمدّة سبعة أيّام، حيثُ تناوب أهالي مقاطعة قامشلو على خيم الاعتصام بالتّسلسل، أهالي مدينة قامشلو، قامشلو غربي، قامشلو شرقي، ناحية عامودا، ناحية تربة سبيه، بلدة جل آغا وناحية تل كوجر، ناحية كركي لكي وبلدة رميلان، ناحية ديرك.

وزُيّنت خيم الاعتصام بصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كُتب عليها: " نطالب بزيارة محامين إلى إمرالي في أقصى سرعة"، "الحرّية للقائد أوجلان "، "سنكسر الأيدي الّتي تمسّ قائدنا"، وارتدت النّساء خلال فعاليات الاعتصام سترات بيضاء، رُسمت عليها صور القائد أوجلان، إضافة إلى رفع الشّعارات التي تحيّي مقاومة إمرالي.

واختتمت اليوم خيم الاعتصام فعالياتها بعد استجابة السّلطات التّركيّة لمطالب أهالي روج آفا بالكشف عن صحّة القائد عبد الله أوجلان، والسّماح بزيارة ذويه ومحاميه، فأدلى محامو مكتب العصر بعد زيارته، ببيان كشف عن صحّة وسلامة القائد.

وتحدّث باسم المعتصمين عضو المجلس العالم لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ عبد الكريم ساروخان، حيثُ قال: "بعد سماع الكردستانيّين في كردستان وأوروبّا نبأ اندلاع حريق في جزيرة إمرالي في 27 شباط، خرجوا إلى الساحات، ونظّموا اعتصامات، وأكّدوا عبرها بأنّهم لن يتوقفوا، وسيصعّدون النّضال حتّى الكشف عن صحّة القائد أوجلان، واليوم بعد إدلاء محامي القائد أوجلان ببيان للرّأي العام، والتّأكّد من إجراء لقاء مع القائد أوجلان وأنّه بصحّة جيّدة، نعلن انتهاء اعتصامنا في مقاطعة قامشلو".

وشكر عبد الكريم ساروخان كلّ من شارك في الاعتصام، وأكّد بأنّ فعاليّات مكوّنات المنطقة من الكُرد والعرب والسّريان مستمرّة حتّى كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان بشكل تامّ.

(كروب/إ)

ANHA