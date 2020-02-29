المعتصمون في قامشلو ينددون بالصمت الدولي حيال وضع أوجلان

يواصل العشرات من أهالي مدينة قامشلو منذ الـ27 من شهر شباط/فبراير الاعتصام أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطالبين الأمم المتحدة للتحرك والضغط على تركيا لتكشف الأخيرة معلومات عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان.

ويأتي هذا الاعتصام بعد أن اندلعت النيران في جزيرة إمرالي التي تحتجز فيها السلطات التركية القائد عبدالله أوجلان، وبالرغم من أن محامي أوجلان يطالبون السلطات الالتقاء بموكلهم للاطمئنان على وضعه الصحي عقب الحريق، إلا أن السلطات التركية ترفض هذه المطالب وتتعمد إخفاء المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي لأوجلان.

وتحدث عدد من المشاركين في الاعتصام لوكالة أنباء هاوار، إذ قالت سليمة محمد بأن خيمة الاعتصام هي "خيمة الكرامة"، وأضافت قائلة: "نحن نتضامن مع قائدنا، كلنا نيران في وجه النيران التي افتعلوها في إمرالي، نيراننا ستحرقهم، لا يظن أحد بأن القائد لوحده، جميعنا نقف خلفه".

ووجهت سليمة رسالة شديدة اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقالت: "يجب على أردوغان أن يعلم أننا تحولنا إلى شعلات نار، وسنبقى نسير خلف قائدنا حتى القطرة الأخيرة من الدماء في جسدنا".

واختتمت قائلة: "إن لم يلتق المحامون بالقائد، ستتواصل فعالية اعتصامنا".

أما هاجر حسن، فتقول "نحن كنساء سنواصل اعتصامنا على الرغم من أن دول العالم جميعها تقف صامتة، ولا مواقف برزت مطلقاً في وسائل الإعلام".

وناشدت هاجر المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية لحل هذه القضية، والضغط على الدولة التركية لتسمح لمحامي أوجلان بزيارته.

وبدوره، يعبّر مجيد الجاسم عن ألمه جراء الحريق الذي اندلع في جزيرة إمرالي حيث يُحتجز القائد أوجلان، وقال بأن اعتصامهم سيستمر حتى ترد معلومات عن وضع أوجلان الصحي.

(ج)

ANHA