المصادقة على النظام الداخلي لحزب الاتحاد الديمقراطي

لليوم الثاني على التوالي يواصل مندوبو مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي أعمال المؤتمر الثامن للحزب، وخلال الفترة الماضية صادق مندوبو المؤتمر على البرنامج السياسي، ومن ثم تمت قراءة النظام الداخلي للحزب، وتمت المصادقة عليه، بالإضافة للمصادقة على 24 مقترح جديد.

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطور الإدارة الذاتية، ونبني سوريا الديمقراطية"، وذلك بحضور 600 مندوب من شمال وشرق سوريا و باشور كردستان وأوروبا، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر من ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير، وحزب الاتحاد السرياني، وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، وشخصيات سياسية ومجتمعية، وممثلي الأحزاب في شمال شرق سوريا، وممثلي الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وممثلين عن التنظيمات النسائية والشبابية، والعشائر الكردية والعربية، إضافة إلى نخبة من المثقفين والأكاديميين.

هذا ومن المقرر فتح باب الترشح للرئاسة المشتركة للحزب، ومن ثم انتخاب المجلس العام للحزب.

(كروب/أ ب)

ANHA