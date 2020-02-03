المشاركون في المراسم يؤكدون على مواصلة النضال لتحقيق أهداف الشهداء

شيّع المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها جثمان الشهيد محمود النزال الذي استشهد في مقاومة الكرامة إلى مزار الشهيد دجوار، وخلال المراسم تم الكشف عن سجل 4 شهداء آخرين.

واستلم المشيعون جثمان الشهيد محمود النزال الاسم الحركي نورس الدير، من أمام مقر مجلس عوائل الشهداء، وانطلقوا بموكب يضم العشرات من السيارات المزينة بصور الشهداء صوب مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية.

وعند الوصول إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, مع عرض عسكري قدمه مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب وقوى الأمن الداخلي.

تلتها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء بدري حوالة، الذي عزّى عوائل الشهداء وتمنى لهم الصبر والسلوان وقال: "نطلب الصبر والسلوان لذوي الشهداء ونحيي أبطال المقاومة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حرية هذا الوطن".

ومن جانبه ألقى باسم قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، آزاد أيوب، كلمة عاهد فيها ذوي الشهداء على السير على خطاهم والانتقام لهم حتى الوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية.

بعدها قرئت وثيقة الشهيد محمود النزال من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وسلمت لذويه.

كما تخلل المراسم الكشف عن سجل 4 شهداء آخرين، استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة في الشمال السوري وهم: "خضر صالح الاسم الحركي يلماز حسكة, رمضان العطيه الاسم الحركي دلشير قامشلو, صخر أحمد الاسم الحركي دلبرين سري كانيه" وهم مقاتلون في قوات سوريا الديمقراطية و رودي عباس عضو قوى الأمن الداخلي.

وفي نهاية المراسم وري جثمان الشهيد محمود النزال الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(ج إ/هـ ن)

ANHA