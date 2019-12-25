المسيحيون يحتفلون بميلاد السيد المسيح وسط أماني بعودة المهجرين إلى ديارهم

يصادف اليوم 25 كانون الأول عيد ميلاد السيد المسيح، ويُعد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل ذكرى ميلاد يسوع المسيح.

الحسكة

وبدأ مسيحيو الحسكة طقوس عيد الميلاد المجيد، بالذهاب إلى الكنائس، وأداء الطقوس الدينية، بالإضافة الى التراتيل الدينية، ومن ثم أشعلوا النار التي تُعتبر أحد رموز العيد.

وشارك في الطقوس كافة مكونات مدينة الحسكة من مسيحين, كرد وعرب.

وبعد أداء التراتيل والطقوس الدينية، وُزّعت الحلوى على الأطفال، وهنأ المشاركون في الطقوس بعضهم بعضاً، لتبدأ بعدها معايدة الأقارب.

غادة جميلة إبراهيم من المكون السرياني، قالت في لقاء لوكالة أنباء هاوار "نحتفل بعيد الميلاد المجيد في كل سنة, ونقوم بتزيين الشجرة التي ترمز إلى شجرة الحياة, وفي أعلى الشجرة نضع النجمة المسماة "بنجمة الشرق" لأن السيد المسيح ولد بالشرق".

وأضافت جميلة "في الصباح الباكر نقوم بزيارة الكنيسة, وزيارة الأهالي, وتقديم الهدايا وخاصة للأطفال".

وقال جهاد أيلية "نتمنى أن يعمّ الأمان والسلام في جميع أنحاء العالم وخاصة في شمال وشرق سوريا, ونريد عودة المُهجّرين إلى مدنهم, من عفرين, سري كانيه, كري سبي/ تل أبيض".

قامشلو

هنأ مسيحيو قامشلو العالم بميلاد السيد المسيح ، وتمنّوا أن يعمّ السلام على العالم وبشكل خاص على أبناء سوريا، وعودة جميع المُهجّرين إلى سوريا.

وتوجّه مسيحيو مدينة قامشلو منذ ساعات الصباح، وبعد قرع أجراس الكنائس إلى كنائس المدينة لأداء صلوات القداس الإلهي.

مراسم الاحتفال بدأت في كنيسة ماري يعقوب نصيبيني بإقامة صلوات القداس الإلهي.

وحمل المصلون الشموع الدّالة على المحبة والسلام .

(كروب/م)

ANHA