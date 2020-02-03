المسماريّ: وقف إطلاق النّار فضح دعم أردوغان للإرهاب

وقال المسماريّ في مؤتمر صحفيّ له: "الجيش الوطنيّ اللّيبيّ ملتزم بوقف إطلاق النّار؛ لإعطاء فرصة للحلّ السّلميّ، وتعرية العدوّ أمام المُجتمع الدّوليّ".
وأضاف المسماريّ: "الالتزام بوقف إطلاق النّار فضح أردوغان أمام المُجتمع الدّوليّ في دعمه للإرهاب".
وخلال المؤتمر عرض المسماريّ أدّلة على دعم تركيّا للإرهاب قائلاً: "أردوغان أنشأ شركة أمنيّة تحوّلت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليّات إرهابيّة".
وأضاف المسماريّ: "أردوغان كان يستهدف إرسال 18 ألف إرهابيّ إلى ليبيا".
واوضح: "تركيّا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 عنصر من جبهة النّصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة".
(ي ح)