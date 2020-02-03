المسماريّ: وقف إطلاق النّار فضح دعم أردوغان للإرهاب

أكّد المُتحدّث باسم الجيش الوطنيّ اللّيبيّ أحمد المسماريّ أنّ الالتزام بوقف إطلاق النّار فضح دعم أردوغان للإرهاب، وكشف المسماريّ عن أنّ أردوغان أنشأ شركة أمنيّة من أجل تنفيذ عملياّت إرهابيّة.
العالم والشرق الأوسط 2020-02-03T20:43:00 مركز الأخبار

وقال المسماريّ في مؤتمر صحفيّ له: "الجيش الوطنيّ اللّيبيّ ملتزم بوقف إطلاق النّار؛ لإعطاء فرصة للحلّ السّلميّ، وتعرية العدوّ أمام المُجتمع الدّوليّ".

وأضاف المسماريّ: "الالتزام بوقف إطلاق النّار فضح أردوغان أمام المُجتمع الدّوليّ في دعمه للإرهاب".

وخلال المؤتمر عرض المسماريّ أدّلة على دعم تركيّا للإرهاب قائلاً: "أردوغان أنشأ شركة أمنيّة تحوّلت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليّات إرهابيّة".

وأضاف المسماريّ: "أردوغان كان يستهدف إرسال 18 ألف إرهابيّ إلى ليبيا".

واوضح: "تركيّا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 عنصر من جبهة النّصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة".

(ي ح)


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