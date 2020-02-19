المسماريّ: أردوغان يتّجه للتّصعيد ويتحدّث كأنّه رئيس طرابلس

وتابع في خطاب بثّه على صفحته الرّسميّة عبر فيسبوك: "حربنا ضدّ الإرهاب المتمثّل في أشخاص ومؤسّسات، ولا سلام مع وجود إرهاب أو قوّات أجنبيّة على أرضنا".

واستمرّ المسماريّ بقوله: "أردوغان مهتمّ بتصعيد الوضع في ليبيا، وهذا أمر مرفوض من جانبنا".

واستدرك المتحدّث باسم الجيش اللّيبيّ قائلاً: "أردوغان لا يهتمّ بالشّعب اللّيبيّ، وإنّما يهتمّ فقط بالغاز والنّفط اللّيبيّ".

وقال المسماريّ: لا تهاون مع الإرهابيّين، ولا هدنة مع المحتلّ الأجنبيّ، مضيفاً: "تركيّا ترسل السّلاح والعتاد العسكريّ إلى طرابلس، وتنقل إرهابيّين خطرين جدّاً".

وكان الجيش اللّيبيّ بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن أمس، عن توجيه ضربة عسكريّة لمستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس، ردّاً على خرق الهدنة بين الطّرفين.

المصدر: وكالات