المسماري: سلاح الجو استهدف حافلات تنقل مرتزقة أتراك

وأشار المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف جيشه وسيدعم كل الجبهات، مضيفاً أن الليبيين مستعدين اليوم لصد الغزو التركي، لافتاً إلى أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية ودعمها.

وتابع قائلا "وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد وتقوم بتأمينها، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرات تركية".

وميدانيا، قال المسماري، إن العمليات العسكرية تركزت اليوم في محاور القتال القريبة من قلب العاصمة، مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبي تتقدم يوماً بعد آخر وتبسط سيطرتها على المواقع التابعة لمليشيات الوفاق المدعومة من المرتزقة الأتراك.

وكشف المسماري أن سلاح الجوّ قام، أمس الجمعة، باستهداف مرتزقة أتراك، قرب العاصمة طرابلس، فضلاً عن تدمير الحافلات بمن فيها.

وكان البرلمان الليبي قد صوت اليوم على إلغاء اتفاقية اردوغان والسراج وإحالة قادة حكومة الوفاق إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

وأثارت الخطوات التركية في ليبيا غضب إقليمي ودولي، كان أبرزها مصر واليونان وقبرص، وخصوصاً فيما يتعلق بنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

(ي ح)